Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zor günleri anlattı

Uzun bir süredir hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu. Dede olmasından sağlık sorunlarına birçok konuda açıklama yapan ünlü şovmen, içini döktü.

Sıkıntılı günler yaşadı

Evinin banyosunda düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle; 258 günlük yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil, ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Hastane koridorlarından bir türlü kurtulamayan Erbil, önce kalp spazmı sonra da beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Dede olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

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2020 dileklerini sıraladı

‘Bir buçuk senedir yatıyorum’ diyen ünlü komedyen, "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" dedi.



