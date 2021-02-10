Magazin Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

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Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Mehmet Ali Erbil 64 yaşına girdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, yeni yaşını eski eşleriyle birlikte kutladı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 14:03 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, yeni yaşını eski eşleri, Tuğba Coşkun ve Nergis Kumbasar ile kutladı. Çocukları Sezin Erbil, Ali Sadi Erbil ve abisi Mustafa Erbil’in de olduğu kutlama fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi.

Mehmet Ali Erbil'e ne olmuştu?

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.


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