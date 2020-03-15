Magazin Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım

Magazin

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra paylaşım geldi.

15 Mart 2020, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı. Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü:

Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...
https://www.instagram.com/p/B9tcjVrDmke/

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