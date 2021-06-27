Mehmet Ali Erbil'den dedikodulara karşı önlem
Mehmet Ali Erbil, önceki gün Bebek’teydi./Hakan Kırarslan
27 Haziran 2021, Pazar 08:48 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile televizyon programına başlayacağını açıkladı. Ardından da “Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum” dedi.
'SOSYAL MEDYADAN YÜRÜYORUM'
Erbil, “Sevgiliniz var mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Sevgilim yok yürüyemiyorum. Artık sosyal medyadan yürüyorum.”
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