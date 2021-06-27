Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile televizyon programına başlayacağını açıkladı. Ardından da “Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum” dedi.

'SOSYAL MEDYADAN YÜRÜYORUM'

Erbil, “Sevgiliniz var mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Sevgilim yok yürüyemiyorum. Artık sosyal medyadan yürüyorum.”







