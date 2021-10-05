Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer’de bulunan bir AVM’de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından Ece Ronay’dan şaşırtan bir açıklama geldi. Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in ses kaydını ve kendisine attığı mesajları paylaşarak ünlü şovmenin kendisini taciz ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, kandırıldığını savundu.

MEHMET ALİ ERBİL, "TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM"

Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı, "Ben isteidmki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabii ki.. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil Savcılık Makamına sunacağım. Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım. Ve değerli kamuoyundan hiç kabahatim olmamasına rağmen benim iyiniyetimi kullanıp kirli magazine malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum"