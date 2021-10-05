Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a yanıt
Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın şarkısının klibinde yer almış ve Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil, basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında, böyle bir projeye dahil olduğu için mutlu olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay’ın arasına kara kedi girdi. Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini savundu. Ece Ronay’ın iddiası üzerine Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama geldi.
05 Ekim 2021, Salı 14:13 Son Güncelleme:
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Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer’de bulunan bir AVM’de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından Ece Ronay’dan şaşırtan bir açıklama geldi. Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in ses kaydını ve kendisine attığı mesajları paylaşarak ünlü şovmenin kendisini taciz ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, kandırıldığını savundu.
MEHMET ALİ ERBİL, "TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM"
Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı, "Ben isteidmki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabii ki.. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil Savcılık Makamına sunacağım. Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım. Ve değerli kamuoyundan hiç kabahatim olmamasına rağmen benim iyiniyetimi kullanıp kirli magazine malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum"