Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi

Bugün itibarıyla tam 223 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı.

Yarın son tetkikleri yapılacak olan ünlü şovmen, eğer son dakika değişikliği olmazsa salı günü taburcu edilecek. Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söyledi.

Erbil’in kızı Yasmin de birkaç gün önce hastanenin bahçesinde babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı “Babam geliyor, az kaldı” notuyla paylaşmıştı. İsmail BAYRAK / HÜRRİYET