Sunuculuğunu her hafta ünlü bir ismin yapacağı program, bu hafta Nursel Ergin’e emanet. Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran ‘Gelinim Mutfakta’ yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta’nın geçen haftaki sunucusu ise ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olmuştu.