Magazin Mehmet Ali Erbil'in ardından yeni sunucu belli oldu

Mehmet Ali Erbil'in ardından yeni sunucu belli oldu

Magazin

Mehmet Ali Erbil'in ardından yeni sunucu belli oldu

Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru devam ediyor. Gündüz kuşağının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, her hafta Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yayınlanacak olan bölümlerini oyuncu Nursel Ergin sunacak. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D'de ekranlarında.

07 Kasım 2021, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu her hafta ünlü bir ismin yapacağı program, bu hafta Nursel Ergin’e emanet. Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran ‘Gelinim Mutfakta’ yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta’nın geçen haftaki sunucusu ise ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil olmuştu.

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