Magazin Mehmet Ali Erbil'in babası ile duygulandıran anıları

Mehmet Ali Erbil'in babası ile duygulandıran anıları

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Mehmet Ali Erbil'in babası ile duygulandıran anıları

Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, seslendirme dünyası ve müzikler üzerine konuşulan, ünlüleri ağırlayan Radyo Bir'deki "Sinemanın Sesi" programına misafir oldu.

24 Nisan 2021, Cumartesi 16:20 Son Güncelleme:
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Programı sunan Dilek Dallıağ, Erbil'in, "Süperman", "Batman", "Beter Böcek" ve "Shrek" gibi pek çok filmde seslendirmeler yaptığını söyledi. Erbil'in bütün dönemlere yetişen bir insan olduğunu belirten Dallıağ, "Siz kamera arkasında ve önünde hiç değişmeyen bir insansınız, o çocuk ruhunuz gülümseyen yüzünüz hiç solmasın. İyileşmenize çok sevindik, iyi ki aramızdasınız." dedi. Televizyon ekranlarının yanı sıra tiyatro, sinema ve seslendirme çalışmalarıyla da hatırlanan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören Erbil, ilk zamanlara göre büyük oranda iyileştiğini, bugünlere geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Erbil, devlet konservatuvarında okurken radyo ile çocuk tiyatrosunda oynadığını, TRT'de yabancı dizilerin dublajlarını yapmaya başladığını ve orada kendini gösterme fırsatı bulduğunu ifade etti.

İlk filminde 18 yaşındayken Ayhan Işık ile rol aldığını, Adile Naşit ile de aynı filmde oyunculuk yaptığın anlatan Erbil, "Sonra televizyonlar başladı. TRT'de Derya Baykal ile ilk şov programını yapan kişiler olduk, ikili olduk ve televizyonun siyah beyaz döneminde eğlence programı yaptık, müzik programı yaptık." diye konuştu.

BABASINDAN KALAN MİRAS MESLEK

Mehmet Ali Erbil, Türkiye'deki seslendirme çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Seslendirme tabii baba mesleği. Küçüklüğümden beri babam (Sadettin Erbil) işe giderken onun yanında giderdim. O karanlık odada seslendirme yapardı. O günlerden beri 'Bu iş nasıl yapılıyor?' diye hep merak duyardım. Daha sonra oradaki dublaj yönetmenleri küçük roller vererek beni de alıştırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Seslendirmeleri her zaman severek yaptığını vurgulayan Erbil, şöyle devam etti:

"Eskiden TRT'de yaptığımız seslendirmelerde prova yapardık. Filmin senaryosunu alır 'Nerede duruyor, nerede hızlı konuşuyor, nerede yavaş konuşuyor?' diye işaretlerdik. Ondan sonra tabii profesyonelleşince hiç onlara gerek bile kalmadı, direkt kayda girmeye başladık. Kayıttan kulağımıza gelen orijinal sesi, elimizdeki Türkçe senaryolarla seslendirirdik."

Erbil, dijital teknolojiler sayesinde dublaj kayıtlarının kolaylaştığını, "eşek" karakterini seslendirdiği Shrek'te tek başına stüdyoda konuşmaları okuduğunu, eskisi gibi aynı anda herkesin bir arada olması gerekmeden de seslendirmelerin yapılabildiğini kaydetti.

Babasıyla ile bir anısına da paylaşan Erbil, "Hayal meyal hatırlıyorum, mahallemize sirk gelirdi. Babam rahmetli oraya götürürdü bizi. Hem böyle cambazlar olurdu hem de tiyatrocular ve oyuncular olurdu. O sirklere gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi. Babam oraya götürürdü, en çok o onu hatırlıyorum ve özlüyorum." şeklinde konuştu.

AA

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