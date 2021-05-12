Magazin Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine saldırı!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine saldırı!

Magazin

Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine saldırı!

Mehmet Ali Erbil’in eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun'un Instagram hesapları saldırıya uğradı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mehmet Ali Erbil’in 1989’da evlenip 7 yıl sonra ayrıldığı, kızı Yasmin’in annesi Nergis Kumbasar önceki gün hacker saldırısına uğradı. Instagram hesabı ele geçirildi. Yakınlarına olmadık mesajlar gitmeye başladı. Şikayet üzerine dün hesabını zar zor kurtardı.

Tuğba Coşkun da nasibini aldı

İşin ilginç yanı; bu olaydan saatler sonra Mehmet Ali Erbil’in 2005’te nikah masasına oturup 2010’da boşandığı, oğlu Ali Sadi’nin annesi Tuğba Coşkun da hacker’lardan nasibini aldı. Instagram sayfasının şifresini çözdüler. Kardeşi Şeyda Coşkun takipçilerini uyarıp gelen mesajları dikkate almamalarını istedi.


İlgili Haberler
Yasmin Erbil sosyal medyayı salladıMehmet Ali Erbil'den yıllar sonra Nefise Karatay açıklaması


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Özçivit off-road turunda