Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine saldırı!
Mehmet Ali Erbil’in eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun'un Instagram hesapları saldırıya uğradı.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil’in 1989’da evlenip 7 yıl sonra ayrıldığı, kızı Yasmin’in annesi Nergis Kumbasar önceki gün hacker saldırısına uğradı. Instagram hesabı ele geçirildi. Yakınlarına olmadık mesajlar gitmeye başladı. Şikayet üzerine dün hesabını zar zor kurtardı.
Tuğba Coşkun da nasibini aldı
İşin ilginç yanı; bu olaydan saatler sonra Mehmet Ali Erbil’in 2005’te nikah masasına oturup 2010’da boşandığı, oğlu Ali Sadi’nin annesi Tuğba Coşkun da hacker’lardan nasibini aldı. Instagram sayfasının şifresini çözdüler. Kardeşi Şeyda Coşkun takipçilerini uyarıp gelen mesajları dikkate almamalarını istedi.