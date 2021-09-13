Yasmin Erbil, magazin dünyasında Mehmet Ali Erbil’in kızı olarak tanınıyor ancak ünlü isim, daha önce bir sinema filminde rol almış, bunula birlikte bir magazin programının sunuculuğunu da yapmıştı. Yasmin Erbil, şimdi de Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda Canan karakteri ile televizyon ekranlarında yer alacak. İşte, annesi de oyuncu olan Yasmin Erbil Hakkında merak edilenler…

YASMİN ERBİL’İN ANNESİ KİM?

Yasmin Erbil’in annesi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dır.

YASMİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.

1989 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil doğduktan bir yıl sonra yani 1996 yılında boşanma kararı aldılar.

Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gören Yasmin Erbil, 2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Geçtiğimiz yıl da bir magazin programının sunuculuğunu üstlendi.