Dün sosyal medyada Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan haber ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncunun vefat ettiği ortaya atıldı. Erbil'in sevenlerini üzen bu haber sonrası yoğun bakımda olan oyuncunun sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Yeşim Erbil ise abisi hakkında açıklama yaptı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncunun doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" dedi.,

ÇİĞDEM TUNÇ ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Ali Erbil’in eski partneri Çiğdem Tunç, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etmiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Prof. Dr. Yeşim Erbil, Söylemezsem Olmaz programına Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç, canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.