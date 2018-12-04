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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ablasından flaş açıklama

Sosyal medyada çıkan "Mehmet Ali Erbil vefat etti" iddiaları sonrası ablası Yeşim Erbil'den açıklama geldi

04 Aralık 2018, Salı 21:57 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ablasından flaş açıklama

Yoğun bakım tedavisi hâlâ devam eden 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile ilgili hayatını kaybetti iddiaları ortaya atıldı.

Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 

'BİZDEN HABER ALMADIKÇA İNANMAYIN'

Yeşim Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.

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