Yoğun bakım tedavisi hâlâ devam eden 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile ilgili hayatını kaybetti iddiaları ortaya atıldı.

Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

'BİZDEN HABER ALMADIKÇA İNANMAYIN'

Yeşim Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.