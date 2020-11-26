Magazin Kızı Sezin Erbil paylaştı: Mehmet Ali Erbil'in son hali

Kızı Sezin Erbil paylaştı: Mehmet Ali Erbil'in son hali

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Kızı Sezin Erbil paylaştı: Mehmet Ali Erbil'in son hali

Sezin Erbil, "Şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var” diyerek Mehmet Ali Erbil’in fotoğrafını paylaştı.

26 Kasım 2020, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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Kaçış sendromu hastalığı yüzünden ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil babasının son halini paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız sevenlerine de sürpriz yaptı.

Sezin Erbil sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp altına, “Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var” notunu düştü.

Erbil'i görenler, "Maşallah çok iyi görünüyor. Küllerinden yeniden doğmuş" diyor.


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