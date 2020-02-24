3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor. Mehmer Ali Erbil, hemşire gözetiminde her gün egzersiz yapıyor. Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Erbil, hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şovmenin ocak ayında avukatını hastaneye çağırıp vasiyetini yazdırdığı ortaya çıkmıştı. Yine o dönem; uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediği iddia edilmişti.

'2020’den sağlık diliyorum'

Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum"



