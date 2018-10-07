  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Kocaeli'de üzerine okul kapısı düşen 7 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

Kocaeli'de üzerine okul kapısı düşen 7 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

Kocaeli Derince'de, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

07 Ekim 2018, Pazar 14:37 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 15:10
A A

Perşemde günü öğleden sonra Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı bahçe kapısı üzerine devrildi. Mehmet Ali İşler metal kapının altında kalırken, etrafta bulunanlar ve öğretmenler hemen çocuğu kapının altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 3 gündür tedavi gören Mehmet Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Baba Selahattin İşler ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.