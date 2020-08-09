Süper Lig'de teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hatayspor'u TFF 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında takımla yollarını ayıran Mehmet Altıparmak, mavi beyazlılarla anlaşma sağladı.

; Bu Video

İlgini

Çekebilir