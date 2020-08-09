Mehmet Altıparmak nihayet Süper Lig'de çalışacak: Kasımpaşa ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran ancak yollarını ayıran Mehmet Altıparmak'la anlaşma sağladı.
09 Ağustos 2020, Pazar 15:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Lig'de teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hatayspor'u TFF 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında takımla yollarını ayıran Mehmet Altıparmak, mavi beyazlılarla anlaşma sağladı.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN