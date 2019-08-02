Mehmet Aslantuğ denize girmedi tişörtüyle duş aldı

Dün teknelerinde Ozan Güven’in eski eşi, yönetmen Türkan Derya ve oğulları Ali Ateş’i ağırladı. Birlikte koyları gezdiler.

Bitez Sarnıç Beach açıklarında demirlediler. Türkan Derya, Ali Ateş ve Can Aslantuğ denize girdi. Mehmet Aslantuğ ise teknede kaldı, sıcaktan bunalınca da tişörtünü bile çıkarmadan duş aldı.

Türkan Derya, oğlu Ali Ateş ve Can Aslantuğ ile sup yaparken objektife takıldı.

Ali Keser/ POSTA