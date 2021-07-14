Mehmet Aydın ile hakim arasında mahkemede ilginç diyalog!

Duruşma normalde eylül ayında yapılacaktı ancak mahkemenin Mehmet Aydın hakkında yakalama emri olduğu için dün ara duruşma yapıldı. Mehmet Aydın duruşmaya Edirne Cezaevi’nden, avukatı ise Bursa’dan SEGBİS’le bağlandı. Mahkeme heyeti duruşmanın başında Mehmet Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve mahkemedeki her iki dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.

TOSUNCUK DİYALOGLARI

Kimlik tespiti sırasında Mehmet Aydın ile Mahkeme Başkanı Ali Günay arasında şu diyalog gerçekleşti:

Başkan: Mehmet Aydın memlekete hoş geldin.

Aydın: Hoş bulduk. Merhabalar.

Başkan: Kaç yaşındasın, nerede doğdun, okuma yazman var mı?

Aydın: 30 yaşındayım. Bursa’da doğdum. Ortaokul mezunuyum.

Başkan: Sabıkan var mı? Telefon kullanıyor musun?

Aydın: Sabıkam yok, telefonum da yok.

Başkan: Gelirin nedir?

Aydın: Şu an hiçbir gelirim yok.

Başkan: Evli misin?

Aydın: Ben boşanmadım, daha kesinleşmedi.

DEYECEK PARAM YOK

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre; Mehmet Aydın, kimlik tespitinin ardından yaptığı savunmasında özetle şunları söyledi: “Uruguay’da 5 milyon dolarlık malvarlığıma el koyuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay’a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya’nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el koyuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay’da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim.

Benim Türkiye’deki malvarlıklarıma da devlet tarafından el koyuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs ve Türkiye’deki el koyulan malvarlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim. Ben yurtdışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığında Uruguay’daydım. Buradan Brezilya’ya geçtim. Farklı iki il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya’ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum.”

BERAATİNİ İSTEDİ

Mehmet Aydın, savunmasının sonunda “Ben yurtdışına çıkarken hakkımda herhangi bir şekilde yakalama kararı yoktu. Beraatımı talep ederim” dedi. Aydın’ın avukatı Fatih Kuş da müvekkilinin halihazırdaki malvarlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek duruşmayı erteledi. Mahkeme Mehmet Aydın’ın yakalandıktan sonra verdiği tüm ifadelerin kendilerine gönderilmesine ve Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



