Sevdiği kıza kendini affettirmek için sokakta söylediği şarkıyla birden sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Baştürk'ün videosu paylaşım rekorları kırmıştı.

SESİNİ BEĞENDİ, VOKALLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' şarkısını söyleyen Mehmet Baştürk'ün videosunu fark edenler arasında Demet Akalın da vardı. Demet Akalın, sesini beğendiği Mehmet Baştürk'e vokallik teklifinde bulundu.

VOKALLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Mehmet Baştürk Demet Akalın'ın vokallik teklifini reddetti. Teklifi reddedilen Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden açtı ağzını yumdu yüzünü.

''OĞLUM BİZ İÇİNDE İYİ NİYET KALMIŞ AZ İNSANIZ''

Demet Akalın Mehmet Baştürk'e, "Oğlum biz içinde iyi niyet kalmış az insan topluluğuyduk niye bizim duygularımızla oynadınız lan! Pr şirketiyle her şey doğalmış gibi gösteriyorsunuz! Biz de gerçeği yaşarken bu sefer gelip bize laf ederler kurgu diye! notuyla gönderme yaptı.

Demet Akalın'ın bu mesajına Mehmet Baştürk'ten yanıt gecikmedi. Baştürk Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

''Çok değerli kamuoyuna tüm içtenliğim ve saygılarımla merhaba. Her ne kadar sokakta söylediğim bir şarkı videosuyla haber olup gündeme gelmiş olsam da, her insanın hayatında olduğu gibi benim de gerçek yaşanmışlıklarım var. Bilinmesini arzu ederim ki, hayallerimin üzerine kurduğum hayatımın, sahte duygu, söz ve anlatımlara değişemeyeceği benim için önemli olduğunun bilinmesini arzu ederim. Çok değerli büyüğüm, usta sanatçı sevgili Demet Akalın ablamın izlediği videomdan etkilenerek bana beraber sahneye çıkma imkanı vermesinin bendeki heyecan ve mutluluğunu ne kadar izah edebilirsem yine bana yapmış olduğu vokallik teklifini tüm nezaketimle kabul etmemiş olmamın kendisine asla zarar veremeyeceğini çok iyi bildiğim gibi hayallerimin peşine düşmeye devam etmemin de beni ben yapacak daha doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerimi dile getirdiğim bir programın ardından beni bu kadar yanlış anlamasına ve yargılamasına hakikaten çok üzüldüm. Belki de farklı dile getirilebilirdim kararımı ama onu da muhakkak ki tecrübesizliğime vermesini dilerim. Herkesin bir hayali vardır ve o hayaller gerçekten insanı yaşatır. Kendilerine herhangi bir reklam etkisi altında olmadan tekrar teşekkür ederim.''



