Ekonomi Mehmet Biçer: 2021 yazı turizm açısından çok daha iyi olacak

Mehmet Biçer: 2021 yazı turizm açısından çok daha iyi olacak

Ekonomi

Mehmet Biçer: 2021 yazı turizm açısından çok daha iyi olacak

Turizmci ve aynı zaman da bir otelin genel müdürü olan Mehmet Biçer pandemi dönemi ve sonrası turizmle ilgili bilgi verdi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:45 Son Güncelleme:
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2020 sezonu hazırlıklarını %90 bitirmiştik fakat tam tesisimizi açmamıza ramak kala Pandemi şoku geldi. Sonrası tam bir felaket… Ardından temmuz ayına kadar süren birçok karmaşa (her şey dahil nasıl olacak, hangi pazarlar açılacak, Covid-19 kuralları gibi, vs.) konuşuldu. Bütün bunların gölgesinde temmuz ayında tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu yıl tatil bölgelerimizin %30’u açıldı. Büyük risk alarak açılan tesisler beklentilerinin üzerinde iş yaptı ve “iyi ki, açmışız” dedi.

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Kış dönemi çok zor olacak

Kış dönemi zorluk olacak, 6 aylık bir süreç… Zaten sorunlar yaşanan kış sezonunda turizm durma noktasına gelebilir. (ülkelerde COVİD’in artması, toplantı organizasyonlarının iptali ve sıfır kongre turizmin olması, ekonominin bozulması vs.)

Yaz sezonundan umutluyuz

2021 yaz sezonunda Covid-19 etkilerini azaltacak, insanlar durumu kabulleneceği için daha iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Ancak burada turizmi dünyada bekleyen en büyük tehlike finans yapıları bozulan tur operatörlerinin ve uçak şirketlerinin sürpriz iflasları ve kapasite küçültmeleri belirleyici olacak.

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