45 yaş farkına ne diyorsunuz?

Diana ile Mehmet'in fotoğrafını ilk kez Instagram'da gördüm. Baktım, o kadar da kötü durmuyor. Evet fark çok. Bu pek normal bir durum değil. Ama eski eşimin de genetiği iyidir. Oysaki kendisine iyi bakmaz.

Sizce bu gerçek bir aşk mı?

Neyin ne olacağını bilemeyiz. Hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. 2 çocuğumun babası Mehmet yeter ki mutlu olsun. İsterse arada 60 yaş fark olsun, ne yaşıyorsa yanına kar kalacak. Yanında biri var ya, içim rahat. Yalnız kalmasın istiyorum.

Mehmet Birgen 75, sevgilisi Diana 30 yaşında.

Diana, Mehmet Bey'in nesinden etkilenmiş olabilir?

Mehmet entelektüel, komik, eğlenceli, güzel kafalı bir adamdır. Hayat arkadaşını mutlu eder. Çok zengin bir çevresi vardır. Arabistan kralları bile yakın arkadaşıdır.

Mehmet Bey sizi, sevgilisiyle tanıştırdı mı?

Hayır, hiç gerek yok. Bu konularda birbirimizle yüz göz olmayı sevmiyoruz.

47 yaşındaki Dilek Birgen'in, Mehmet Birgen'den 2 çocuğu var.