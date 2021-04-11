Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Boynukalın, 'Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah.' açıklamasında bulundu.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ İMAMI BOYNUKALIN AKADEMİK GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.