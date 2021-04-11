Gündem Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

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Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah" açıklamasında bulundu.

11 Nisan 2021, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Boynukalın, 'Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah.' açıklamasında bulundu.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ İMAMI BOYNUKALIN AKADEMİK GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

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