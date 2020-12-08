H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Bu gelişme sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın hayatı ve sağlık durumu merak edilip araştırılıyor.

İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu ve biyografisi..

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Programın sunucusu Başak Şengül Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın bilincinin yerinde olduğunu belirtti. Corona virüsle ilgili son zamanlarda çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1991’de Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'ni kurdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam eden Ceyhan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.

1998 yılında A.B.D’nde Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

İmmünizasyon serolojik ve klinik etkinliği, enfeksiyon hastalıklarının moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon epidemiyolojisi ve bakterilerde antibakteriyal ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin genel sekreterliğini yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber, "CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda rahatsızlanan Mehmet Ceyhan, şu anda Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedaviye altına alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda Ceyhan'ın görev yaptığı hastane bu nedenle de ilgili tüm doktorlara haber verildi ve ilgili uzmanlar da hastaneye geldiler. Acil servisinden giriş yaptı Mehmet Ceyhan ve şu anda sağlık durumuna ilişkin ilk edindiğimiz bilgi sağlık durumunun iyi olduğu, ilk belirlemelere göre bir mide rahatsızlığı geçirdiği noktasında bir belirtiler var. Bu noktada da tüm tetkikler Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yakından ilgileniyor. Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilgi aldı. Bu kapsamda yine Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'da hastanede Mehmet Ceyhan'ın yanında sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.