Mutant virüste riskler neler? Koronavirüs kalp rahatsızlıklarını tetikler mi? Aşıyla ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 mücadelesindeki son süreci anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

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KORONAVİRÜS KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsün kalp-damar rahatsızlıklarını tetiklediğini söyleyerek “damar için pıhtılaşmayı artıyor” dedi. Ardından vatandaşın kafasında soru işareti olan “tütün ürünleri kullananlar entübe olmuyor” bilgisini ise kesin bir dille yalanladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bilginin yanlış olduğunu “Tütün ürünü kullananlarda hastalık 32 kat daha ağır seyrediyor” diyerek büyük riske dikkat çekti. Ayrıca, koronavirüs geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerektiğini vurguladı. Ülkemizdeki aşılanma oranları konusunda da konuşan profesör Ceyhan, “toplumun yüzde 75’inin aşılanması gerekiyor” diyerek maske- mesafe kuralına dikkat çekti.

'ALMAN BİOANTECH AŞISINDA TEK DOZ YETERLİ' İDDİASINA YANIT

Gündemde olan “Biontech aşısında tek doz yeterli” tartışmasından da bahseden Profesör Ceyhan, “tek doz aşıya kesinlikle karşıyım” dedi. Mutant virüsün çocuklarda görüldüğüne söyleyen Ceyhan, “yoğun bakımlar dolu” ifadesini kullandı.







