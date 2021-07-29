Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada yayılan oğlu Can’ın COVID-19 aşısı olmadığı iddialarına tepki gösterdi.

Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:

“Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur.”

Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de “‘Mehmet Ceyhan’ın oğlu aşı olmuyormuş’ tezinin sonu” diye yazdı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 69 milyon 900 bin 642'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 217 bin 710, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 253 bin 399 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 900 bin 642'ye yükseldi.







