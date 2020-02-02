Nefes kesen, lig standardının çok üzerine bir oyun oldu. Atan-tutan skoru belirledi. Sörloth ve Uğurcan kahramanca performanslar sergilediler. Vedat ve Altay vasat bile değildi. Dengeyi Trabzonspor lehine bozan bu oldu. Beklemediğim şekilde Fenerbahçe baskıyla başlayıp 1 dakikada 2 net pozisyon bulup 1-0 öne geçti. Trabzonspor orta sahası oyuna ağırlığını koyamadan Sörloth, Dirar’ın çevre kontrolü rakip takibi sorununu iyi kullanıp beraberliği sağladı. Fenerbahçe maç boyunca özellikle Pereira’nın arkasına ellerini kollarını sallayarak girmeyi başarsa da son pas şut etkinliği kötüydü. İlk yarıdaki 8 kornerden 1 penaltı tartışması dışında bir şey çıkaramamak da sorundu. Duran top organizasyonları hep çok zayıftı. Deniz, Emre ve Ferdi’nin oyuna girişi de çok değişiklik yaratmadı. Uğurcan güvenilir bir duvar gibiydi. Set oldu. Fenerbahçe oyunu domine etti ama Uğurcan ve Sörloth’un ekstra performansları Trabzonspor’a hak edilmiş bir galibiyet getirdi.

Gecenin sorusu

Campi’nin indirdiği top 6 pasın ortasına geliyor. Altay’ın o topa gitmeyip beklemesi üzerine durmak lazım. Genç kaleci bu yan top sorununu ne zaman düzeltme yoluna girecek?

Maçın starı

Sörloth ve Uğurcan arasında karar vermekte zorlanıyorum. Çok sağlam direnç noktasıydılar. Kararlılık, odaklanma güç ve teknikle sahadaki herkesten etkiliydiler. Uğurcan, Trabzonspor’un ürünü. Ancak Sörloth da Doğu Karadeniz’de Sörloth oluyor.

Maçın olayı

Trabzonspor öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden 2. takım, Fenerbahçe ise geri düştüğü maçlarda en çok puan kazanan... Dün tam tersi bir durum ortaya çıktı. Sörloth oyun yokken sonuç çıkardı. Uğurcan da Fenerbahçe baskısına direndi Bireysel performanslar işin rengini belirledi.

Kısa mesaj

Dirar’ın çevre kontrolü adam takibi sorununu geçen hafa Visca değerlendirememişti. Sörloth cezayı kesti.