Mehmet Demirkol'un Fanatik'teki yazısının tamamı şöyle:

"Fenerbahçe ilk yarıda topa yüzde 60 civarında sahip oldu. Ancak hiç şut girişiminde bulunmadı. İsabetli şut değil, deneme yok. Bunun neden olduğunu anlamak çok zor değil.

Takım tüm unsurlarıyla sol kanada yığıldı. Dar bir alanda hücumu hiç genişletemeden kolay kontrol edilebilir kaldılar. Elinde Luis Gustavo ve Emre gibi oyunu açmayı iyi bilen 2 oyuncu varken bu kadar dar alana hapsolmak ancak bir nedenle anlatılabilir: Bozulan psikoloji...

Fenerbahçeli oyuncular üst üste puan kayıpları ve sonrasında hafta boyunca yaşadığımız koronavirüs hali nedeniyle kopmuşlar... Oyunla, takımla bir bağları kalmamış.

Konya neredeyse 30 dakika kala 10, 20 dakika kala da 9 kişi kaldı. Fenerbahçe buna rağmen hiç boş alan bulamadı. 600 isabetli pasa rağmen oyunu hiç genişletemediler. Çok ağırdılar.. Mevlüt bu kez çok erken oyuna girmesine rağmen isabetli şut çekemeden oyun tamamlandı. Bu gerçek anlamda bir çöküş.

Gecenin sorusu

Stadda seyrici yokken anonsçunun bu kadar bağırmasının mantığı nedir?

Maçın starı

Takımını büyük riske atan kırmızı kartı görmemiş olsa Ömer Ali’yi seçerdim. Takımını küme düşme yoluna sokabilecek bu saçma hata nedeniyle bu olamayacak. Bir yıldız performansı görememiş olsak da Bajiç’in golünün başlı başına övgü hak eden bir gösteri olduğunu düşünüyorum.

Maçın olayı

Fenerbahçe düşme hattı çevresindeki tüm takımlara puan kaybetti. Kalabalık bir savunmayı açmak Fenerbahçe için imkansız. Fenerbahçe ligin başında iyi hücum ediyordu, savunması sorunluydu. Sorunlu olan hiçbir tarafını düzeltemedi. Ama güçlü olan tarafları erozyona uğradı.

Kısa mesaj

Maçlar seyircisiz ama ev sahipleri hiç olmadığı kadar favori. Şu ana kadar bütün ev sahipleri kazandı. Konya aylar sonra kazandı."