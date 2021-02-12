Futbol Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil'e 'jübile' eleştirisi
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Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil'e 'jübile' eleştirisi

Futbol

Socrates Dergi YouTube kanalında haftalık yayınlar yapan Mehmet Demirkol, Kaan Kural'la beraber hazırladıkları programda Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Demirkol, Mesut Özil'in çabuk yorulmasına değindi ve 'Sanki jübileden dönmüş gibi' yorumunu yaptı.

12 Şubat 2021, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
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Mehmet Demirkol, Mesut Özil'i eleştirdi. Özil'in çok çabuk yorulduğuna dikkat çeken Demirkol, "Bazı oyuncuların sadece ismi vardı sahada. Mesut Özil mesela, biraz jübileden dönmüş gibi. Çok daha fazla odaklanması lazım. Çünkü 20 dakikada nefes nefese kaldı. Çok çabuk ve çok fazla yoruluyor gibi. Uzun süredir oynamıyor ama bu normal değil" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'ye geldikten sonra yavaş yavaş süre almaya başlayan Mesut Özil, ilk olarak Hatayspor maçında forma giymişti. Daha sonra Galatasaray ve Başakşehir maçlarında da süre alan Özil, skora etki edememiş ve topla çok fazla buluşamamıştı.

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