Mehmet Demirkol, Mesut Özil'i eleştirdi. Özil'in çok çabuk yorulduğuna dikkat çeken Demirkol, "Bazı oyuncuların sadece ismi vardı sahada. Mesut Özil mesela, biraz jübileden dönmüş gibi. Çok daha fazla odaklanması lazım. Çünkü 20 dakikada nefes nefese kaldı. Çok çabuk ve çok fazla yoruluyor gibi. Uzun süredir oynamıyor ama bu normal değil" yorumunu yaptı.