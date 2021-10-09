Mehmet Dinçerler ve Hadise geçtiğimiz gün birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulara samimi cevaplar veren çiftin mutluluğu da gözlerden kaçmadı. Magazin gündeminde sıklıkla yer alan haberlerin ardından pek çok kişi “Mehmet Dinçerler kaç yaşında, ne iş yapıyor?” “Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir?” araştırması yapmaya başladı…

MEHMET DİNÇERLER’İN BİYOGRAFİSİ

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloris Jean’s Coffees 'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler, Gloria Jean’s’in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı’dır.