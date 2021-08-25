Magazin Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehmet Dinçerler, genç yaşına rağmen iş dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Diğer yandan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mehmet Dinçerler aşk hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak da Hadise ile olan ilişkisiyle adından söz ettiren genç iş insanı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik...

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Mehmet Dinçerler, son günlerde magazin dünyasında en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hem kariyeri hem de yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinçerler’in yaşı ve ne iş yaptığı da sık sık sorgulanıyor…

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.


Mehmet Dinçerler, Gloria Jean’s’in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı’dır

Mardin’de askerlik yaptığı öğrenilen ve Türkiye’de her zaman yeni yatırımlar yapmayı planladığını ifade eden Mehmet Dinçerler, aşk yaşamıyla da dikkat çekiyor. Önce Caner Asena Atalay'la adı anılan Mehmet Dinçerler, ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşadı. Şimdi ise ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olduğu dedikoduları dolaşmaya başladı. 

Mehmet Dinçerler ile Hadise arasındaki ilk aşk dedikoduları Temmuz ayının başında çıkmıştı. İlk başlarda sadece söylenti olarak yayılan çiftin ilişkisi sonraki günlerde tamamen ortaya çıktı. Birlikte Meksika Tulum'da tatil de yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler son olarak 24 Ağustos'ta İstinyepark'ta el ele objektiflere yakalandı.


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