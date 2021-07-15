Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler'in, birlikte objektiflere yansıdıktan sonra panikleyip, kız kardeşini yanından göndermesi dikkat çekti.

'YANIMDAKİ ÖZBEÖZ KARDEŞİM'

İş insanı, “Arkadaşlar yanımdaki özbeöz kız kardeşimdir, lütfen yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk, şimdi ben de gidiyorum” diyerek, duruma açıklık getirdi.

Adı daha önce de birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile yeni bir ilişkiye yelken açtıkları haberlerine sessiz kaldı.

Aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine 33 yaşındaki iş insanı, “Aşk hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın” açıklamasında bulundu. Ardından korumasının kullandığı otomobile bindi.

INSTAGRAM'DA DİKKAT ÇEKTİ

Hadise ile aşk yaşamaya başlamadan önce Instagram'da 70 bin civarında takipçisi bulunan Mehmet Dinçerler, adının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından 110 bin takipçiye ulaştı.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği de artan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Dinçerler'in eski halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'İLK BAKIŞTA AŞK OLDU'

Öte yandan yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, “Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim. Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki. İlk bakışta aşk oldu” dediği öğrenildi.

'HER ŞEYİME KARIŞIYORDU'

Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz ay ayrılan Hadise'nin dikkat çeken sözleri şöyle:

“Daha önce bitirmek istedim ama ‘toparlayalım’ diye yalvardı. Son olarak bana, ‘Ailem basında çıksın istemiyorum’ dedi..."













9

"Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma. Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim."

10DÖVMESİNİ SİLDİRECEK

DÖVMESİNİ SİLDİRECEK

Ünlü şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürülmüştü. Hadise’nin kolundaki ‘K’ dövmesini sildireceği iddia edildi.



