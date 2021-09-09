Mehmet Ekici yine kulüp bulamadı: 1 senedir boşta

Mehmet Ekici bu yaz döneminde de hiçbir kulüple anlaşmadı. 2020 yazında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir yerle anlaşmayan Ekici, 6 aylık aranın ardından devre arası birkaç kulüple görüşmüş ancak yine bekleme kararı almıştı.

Bu yaz döneminde nereye gideceği merak edilen Ekici, sürpriz şekilde boşta kaldı.

31 yaşındaki oyuncunun Almanya'nın alt liglerinden teklif aldığı ancak çok düşük seviyelerde oynamak istemediği için teklifleri reddettiği iddia edildi.

Bir diğer teklif ise Hekimoğlu Trabzon FK'dandı. Kılüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Kadırga TV'ye konuştu ve "Eski Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile görüştük ama olmadı transfer" dedi.