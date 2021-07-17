Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri
Mehmet Ekrem Dinler’in ölüm haberi sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Yönettiği Cilalı İbo filmleriyle Türk halkının gönlünde yer eden Mehmet Ekrem Dinler’in ölüm nedeni ve filmleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
17 Temmuz 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Mehmet Ekrem Dinler, yönettiği filmlerle sanat dünyasında tanınan ve Türk halkı tarafından sevilen bir isim olmuştu. Peki, Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri ve usta yönetmenin hakkında merak edilenler…
MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?
Mehmet Ekrem Dinler, 24 Ocak 1928 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca fazlaca sayıda dizi ve filmin yönetmenliğini yaptı.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden alan Mejmet Ekrem Dinler, 48. Altın Portakal Beyaz perde Şenliği’nde “Yaşam Uzunluğu Onur Ödülü”ne layık görüldü.
En çok çekmiş olduğu aşk filmleriyle tanınan Mehmet Dinler, mesleğinin birinci devrinde Kemal Beyaz perde ismine çalıştı.
1970’li yıllardan itibaren farklı filmlerde direktör koltuğuna oturan ve ortalarında Taner Yiğit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Feridun Karakaya Süleyman Turan’ın, ile bulunmuş olduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.
MEHMET EKREM DİNLER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Mehmet Ekrem Dinler 93 yaşında vefat etti. Ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmazken, cenaze işlemleri hakkında kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgi verdi.
Yapılan açıklamaya göre ünlü yönetmen saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
MEHMET EKREM DİNLER’İN YÖNETTİĞİ BAZI FİLMLERİ
1993: Ezan Sesleri
1992: Bir Daha Asla
1989: Gizli saklı Oyun
1986: Zehirli Çiçek
1986: Ağlıyorsam Yaşıyorum
1982: Vatan Kucağında
1981: Ölmeyen Arkadaşlık
1976: Perişan
1976: Aman Karım Duymasın
1976: Adana Urfa Bankası
1975: Hanımefendiler Hayır Derse
1974: Unutma Beni
1973: Kır Çiçeği
1972: Evlat
1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
1970: Yuvasız Kuşlar