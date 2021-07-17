Mehmet Ekrem Dinler, yönettiği filmlerle sanat dünyasında tanınan ve Türk halkı tarafından sevilen bir isim olmuştu. Peki, Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri ve usta yönetmenin hakkında merak edilenler…

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

Mehmet Ekrem Dinler, 24 Ocak 1928 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca fazlaca sayıda dizi ve filmin yönetmenliğini yaptı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden alan Mejmet Ekrem Dinler, 48. Altın Portakal Beyaz perde Şenliği’nde “Yaşam Uzunluğu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

En çok çekmiş olduğu aşk filmleriyle tanınan Mehmet Dinler, mesleğinin birinci devrinde Kemal Beyaz perde ismine çalıştı.

1970’li yıllardan itibaren farklı filmlerde direktör koltuğuna oturan ve ortalarında Taner Yiğit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Feridun Karakaya Süleyman Turan’ın, ile bulunmuş olduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

MEHMET EKREM DİNLER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ekrem Dinler 93 yaşında vefat etti. Ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmazken, cenaze işlemleri hakkında kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgi verdi.

Yapılan açıklamaya göre ünlü yönetmen saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

MEHMET EKREM DİNLER’İN YÖNETTİĞİ BAZI FİLMLERİ

1993: Ezan Sesleri

1992: Bir Daha Asla

1989: Gizli saklı Oyun

1986: Zehirli Çiçek

1986: Ağlıyorsam Yaşıyorum

1982: Vatan Kucağında

1981: Ölmeyen Arkadaşlık

1976: Perişan

1976: Aman Karım Duymasın

1976: Adana Urfa Bankası

1975: Hanımefendiler Hayır Derse

1974: Unutma Beni

1973: Kır Çiçeği

1972: Evlat

1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği

1970: Yuvasız Kuşlar