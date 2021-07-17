Magazin Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri

Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri

Magazin

Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri

Mehmet Ekrem Dinler’in ölüm haberi sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Yönettiği Cilalı İbo filmleriyle Türk halkının gönlünde yer eden Mehmet Ekrem Dinler’in ölüm nedeni ve filmleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mehmet Ekrem Dinler, yönettiği filmlerle sanat dünyasında tanınan ve Türk halkı tarafından sevilen bir isim olmuştu. Peki, Mehmet Ekrem Dinler kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Cilalı İbo’nun yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler’in filmleri ve usta yönetmenin hakkında merak edilenler…

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

Mehmet Ekrem Dinler, 24 Ocak 1928 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca fazlaca sayıda dizi ve filmin yönetmenliğini yaptı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden alan Mejmet Ekrem Dinler, 48. Altın Portakal Beyaz perde Şenliği’nde “Yaşam Uzunluğu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

En çok çekmiş olduğu aşk filmleriyle tanınan Mehmet Dinler, mesleğinin birinci devrinde Kemal Beyaz perde ismine çalıştı.

1970’li yıllardan itibaren farklı filmlerde direktör koltuğuna oturan ve ortalarında Taner Yiğit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Feridun Karakaya Süleyman Turan’ın, ile bulunmuş olduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

MEHMET EKREM DİNLER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ekrem Dinler 93 yaşında vefat etti. Ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmazken, cenaze işlemleri hakkında kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgi verdi.

Yapılan açıklamaya göre ünlü yönetmen saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

MEHMET EKREM DİNLER’İN YÖNETTİĞİ BAZI FİLMLERİ

1993: Ezan Sesleri

1992: Bir Daha Asla

1989: Gizli saklı Oyun

1986: Zehirli Çiçek

1986: Ağlıyorsam Yaşıyorum

1982: Vatan Kucağında

1981: Ölmeyen Arkadaşlık

1976: Perişan

1976: Aman Karım Duymasın

1976: Adana Urfa Bankası

1975: Hanımefendiler Hayır Derse

1974: Unutma Beni

1973: Kır Çiçeği

1972: Evlat

1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği

1970: Yuvasız Kuşlar

 

 

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
17 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
71 yıldır Harbiye
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
'Seni seviyorum' demek için artık bekleme
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Hande Kazanova
12 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
12 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Ne uzak ol ne çok yakın!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Evleniyorlar
Suna Akyıldız
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çağla Şıkel'den güzellik yarışması itirafı: Güzel olduğumu düşünmüyordum