Magazin Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın on altı eserden oluşan albümü çıktı

Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın on altı eserden oluşan albümü çıktı

Magazin

Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın on altı eserden oluşan albümü çıktı

İş insanı Mehmet Fatih Yalçınkaya, on altı eserden oluşan ve “Ay Işığı” adını taşıyan albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

01 Haziran 2021, Salı 14:11 Son Güncelleme:
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Mezopotamya'nın tarihi izlerini barındıran türkülerinin yanı sıra Arapça eserlerin de yer aldığı albüm, Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın kişisel Youtube kanalı ile birlikte tüm dijital müzik platformlarda önceki gün yerini aldı.

Aranjesi, klip yönetmenliği ve orkestra şefliğini Volkan Gümüşlü'nün üstlendiği albüm, klip çekimi dahil yaklaşık 200 kişilik bir ekip eşliğinde Maslak 42 Performans Sanatları Sahnesi'nde gerçekleşti.

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