Mehmet Genç hayatını kaybetti
Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.
18 Mart 2021, Perşembe 23:10 Son Güncelleme:
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Mehmet Genç'in vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.
ŞENTOP: YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR ALİMDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
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