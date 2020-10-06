Kültür & Sanat Mehmet Günsür, İtalyan dizisinin kadrosuna katıldı

Mehmet Günsür, İtalyan dizisinin kadrosuna katıldı

Kültür & Sanat

Mehmet Günsür, İtalyan dizisinin kadrosuna katıldı

Mehmet Günsür, İtalya'da yayınlanan La Compagnia del Cigno adlı gençlik dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu, maestro Teoman Kaya rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

06 Ekim 2020, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Eşi ve iki kızıyla birlikte İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür, ülkenin sevilen dizilerinden La Compagnia del Cigno'nun oyuncu kadrosuna katıldı. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; ünlü oyuncu, dizinin yakında başlayacak ikinci sezonunda müzisyen Teoman Kaya rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Dizi, Milano'daki Giuseppe Verdi Konservatuvarı'na kayıt yaptıran yedi yetenekli genç müzisyen arasındaki dostluğu konu alıyor.

Teoman Kaya da eskiden öğrencisi olduğu okula ünlü bir orkestra şefi olarak geri dönüyor. Teoman ile okulun maestro'su (orkestra şefi) Alessio Boni arasında bir rekabet başlıyor.

Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde Roma'da başladı.

Rai 1 kanalında yayınlanan ve ilk sezonunda 5.5 milyon izleyiciye ulaşan dizi, setini yakında Milano'ya taşıyacak.


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