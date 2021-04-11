Magazin Mehmet Günsür’ün yeni dizisi yayınlandı

Mehmet Günsür’ün yeni dizisi yayınlandı

Magazin

Mehmet Günsür’ün yeni dizisi yayınlandı

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün Teoman Kaya karakterine hayat verdiği yeni dizisi yayınlandı. Günsür'ün dizisi İtalya’da ulusal kanal olan Rai TV’de izleyiciyle buluştu.

11 Nisan 2021, Pazar 21:05 Son Güncelleme:
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Fi, Atiye, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, İtalya’da ulusal kanal olan Rai TV’de yayınlanan gençlik dizisi olan La Compagnia del Cigno'nun ikinci sezonunda Teoman Kaya karakterine hayat veriyor.

Mehmet Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, Sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyeni, rekabetin daha da sertleştiği Konservatuar'ın akademik dünyasına girişin eşiğinde bulacağız. Verdi konservatuarının eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir. Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır.


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