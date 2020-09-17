Türkiye'de Ali isminden sonra en çok kullanan isimlerden biri de gelenekselliğini asla yitrmeyen Mehmet ismidir. Mehmet isminin anlamı, Mehmet ismi kaç kişi de var, Mehmet isminin özellikleri nelerdir sorusu da haliyle insanlar tarafından çok fazla araştırılıyor. Mehmet isminin anlamını merak edenlere isim analizi yaptık ve anlamının yanında Mehmet isminin özelliklerini ve Mehmet ismi kaç kişi de var sorusuna da cevap verdik.

Mehmet ismi kaç kişide var?

Türkiye'de Mehmet ismini kullanan 1.352.731 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mehmet ismini kullanan 157.895 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mehmet ismini kullanan 62.992 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mehmet ismini kullanan 67.151 kişi bulunmaktadır.

Mehmet ismini temsil eden kişiler genel olarak iş hayatlarında başarılı ağır başlı kimselerdir. Kendisinden farklı görüşe sahip olan insanlara saygı duyan efendi kimseler olarak bilinirler. İlişkilerinde ssadece sevdikleri insanlara yakınlık gösterirler. İş bitirici özellikleri ve parlak zekaları herkes tarafından fark edilir.

Mehmet isminin olumlu yönleri nelerdir?

Yaptığı işlere her zaman ciddiye alan, mantıklı ve seki kimseler olarak bilinirler. Disiplinli ve mükemmelliyetçidirler. Detayları görebilen prensipli ve çalışkan kimselerdir.

Mehmet isminin olumsuz yönleri nelerdir?

Aşırı gururlu ve hırslıdırlar.

Mehmet ismi ile ilgili genel bilgiler

Mehmet isminin cinsiyeti: Erkek, Mavi

Mehmet isminin kökeni: Türkçe

Mehmet’in iki anlamı vardır. Bunlar;

1. Övülmüş.

2. Hz. Muhammed’in adlarından biri.

Kökeni Türkçe’dir.

Kişisel özellikleri

Liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler.

Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

Mehmet ismi aynı zamanda Ali isminde olduğu gibi iki isimle de kullanılabilir. Mehmet Ali, Mehmet Akif, Mehmet Selim birlikte en çok kullanılan isimler arasında yer alır.







