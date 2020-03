Amerika'da yaşayan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, corona virüs salgınıyla ilgili gelişmeleri ve yapılması gerekenleri YouTube kanalında anlatıyor. Mehmet Öz, corona virüsün Türkiye ve Amerika'daki etkilerini anlattığı videoda Beyaz Saray ile görüştüğünü söyledi. Corona virüs için bulunan sıtma ilacının faydasının henüz ispat edilmediğini söyleyen Mehmet Öz, hasta olan kişilerde faydasının olduğunu ama yine de ilaç üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Öz, “Sıtma ilacının hasta kişilere faydası var ancak çalışmalar devam ediyor. Sonuca ulaşmak için birkaç haftanın geçmesi gerekir. Beyaz Saray’daki ekiple konuştum. İlaçla ilgili ufak bir araştırma daha yaparlarsa ve faydalı olduğunu görürlerse uzatmayacaklar ve hemen herkes için ilacı kullanmaya başlayacaklar” dedi.

"Haziranda en kötü günler geçmiş olacak"

Öz, aynı zamanda virüsün etkisinin ne zaman kaybolacağı hakkında da bilgi verdi:

Haziran ayında en kötü zamanlar geçmiş olacak. Dünya da yavaş yavaş eski haline dönecek. Ama ağustosa kadar. Sonra virüs yeniden gündeme gelecek. Muhtemelen o zamana kadar da ilaç bulunmuş ve hasta sayısı düşmüş olacak. Zamanla virüsü yeneceğiz ama bu bir buçuk yıl sürer.





Mehmet Öz kimdir?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypass. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kendisi gibi doktor olan Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Defne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var. Mehmet Öz, halen Columbia Universitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettiriyor.

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Halthy Living Magazin Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibi.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-96) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Blake more Research Ödülü"'nü de aldı.





