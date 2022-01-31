Mehmet Öz, fenalaşan komite üyesini kurtardı

Posta.com.tr | ABD’de yaptığı TV programlarıyla üne kavuşan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD Senatosu’nda yer alabilmek için çalışıyor. Cumartesi sabahı siyasi bir toplantıya katılan Öz, yaşanan acil durumda medikal yeteneklerini kullandı. Pensilvanya Cumhuriyetçi Parti toplantısında konuşma sırasını beklerken fenalaşan bir adama Dr. Öz yardım etti. TMZ’nin haberine göre, bilincini kaybetmeden önce nöbet geçiren hasta, komite üyesiydi.

TOPLANTI ODASININ DIŞINA TAŞIDI

Görgü tanıkları, Mehmet Öz’ün sıradaki konuşmacı olduğunu ve rahatsızlanan adama düşmeden önce tam zamanında müdahale ettiğini söylüyor. Dr. Öz’ün ayrıca hastanın tekrar nöbet geçirmeden birkaç dakika önce onu toplantı odasının dışındaki bir alana götürmeye yardım ettiği de bildirildi.

Acil yardım ekibi olay yerine ulaştığında, rahatsızlanan adamın bilinci yerine gelmişti ve Mehmet Öz ile konuşmaya başlamıştı. Acil servis ekibi, komite üyesini yerel bir hastaneye nakletti.

61 yaşındaki Doktor Mehmet Öz, ilkyardım müdahalesinin ardından komitede konuşmasını yaptı.

Kalp cerrahi olan televizyon ünlüsü Mehmet Öz, kalp, akciğer, yemek borusu ve göğüsteki diğer organların cerrahi prosedürlerinde uzmanlaşmış kardiyotorasik bir cerrah.

'BİR DOKTORUM VE HEP ÖYLE KALACAĞIM'

TMZ’ye konuşan Öz, “Öncelikle bir doktorum ve hep öyle kalacağım. Bu yüzden yanımdaki adam fenalaştığında hızla yardım ettim. Tıp hayatımda aldığım dersleri takip ederek, acil servis onu hastaneye götürmek için gelene kadar işimi yaptım” dedi.

Geçtiğimiz kasım ayında Mehmet Öz, 2022 ABD Senato Seçimleri’ne Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi aday olacağını açıklamıştı. Öz, altı yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Cumhuriyetçi ABD Senatörü Pat Toomey'in yerini alacak.







