Mehmet Öz: Kahvaltı yasaklansın

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda kahvaltının 'gereksiz' olduğunu belirtti. Öz, yaptığı açıklamada "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" ifadelerini kullandı.

'Kahvaltıyı tamamen hayatınızdan çıkarın'

Webtekno'da yer alan habere göre Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi. Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu kaydetti.

Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyayı salladı

Mehmet Öz'ün kahvaltı açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.









Öte yandan, yapılan bir araştırma, kahvaltı yapmakla ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Spordan önce kahvaltı yapmak, vücudunuzun daha fazla karbonhidrat yakmasına ve yiyecekleri daha hızlı sindirmesine yardımcı oluyor.

Bath Üniversitesi Sağlık Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Javier Gonzalez, 'Yapılan araştırma, kahvaltı ve öğle yemeği arasında egzersiz yaparken bile, kahvaltıdaki glikozun kan dolaşımından kana ve kas içine karışımının hızlandığını gösteren ilk çalışma' açıklamasını yaptı.





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