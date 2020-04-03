Mehmet Öz TikTok videosu çekti
Jennifer Lopez ile sevgilisi, TikTok’ta birbirlerinin kıyafetlerini giyerek dans etmişti. Amerika’nın gündüz programı Today Show’a konuk olan Dr. Mehmet Öz de, 43. ABD Başkanı George Bush’un kızı Jenna Bush Hager’ın kırmızı elbisesiyle dans etti.
03 Nisan 2020, Cuma 08:09 Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez bir sosyal medya video uygulaması olan TikTok’un ‘Flip the Switch’ (Anahtarı çevir) meydan okumasına katılmış, birbirlerinin kıyafetlerini giyip dans etmişti. Karşılığında da milyon dolar kazanmışlardı.
Kırmızı elbiseyi giymekten de geri durmadı
Amerika’nın popüler gündüz programı ‘Today Show’a konuk olan Dr. Mehmet Öz kuliste programın sunucusu, 43. ABD Başkanı George Bush’un kızı Jenna Bush Hager ile dans etti. Dr. Mehmet Öz, Hager’ın kırmızı elbisesini giymekten de çekinmedi.
https://www.instagram.com/p/B-cLe2vhxgM/
***Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez uygulamanın reklamını yapmışlardı.
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