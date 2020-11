Mehmet Sepil corona virüse yakalandı

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in c orona virüs testi pozitif çıktı. Kulüpleri Birliği Vakfı, 11 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 13.00'da Conrad İstanbul Bosphorus'ta toplanacaktı. Toplantı, pandemi süreci sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacaktı ancak bu sonuç sonrası Sepil'in toplantıya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Milliyet yazarı Attila Gökçe ise Sepil için köşesinde şunları yazdı:

"Takımlarda üçer beşer oyuncuyla kadroları eksilten Kovid 19, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i de yakaladı. Şimdi yoğun bir karantina ve filyasyon çalışması var. Bir tür tıp dedektifliği gibi… Nereden, kimden bulaştı?

Amaç çemberi daraltmak. Geçmiş olsun."