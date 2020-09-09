Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyordu. Sepil, bugün itibarıyla Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti.
09 Eylül 2020, Çarşamba 12:04 Son Güncelleme:
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.
5 Kasım 2019'dan beri görevde olan Mehmet Sepil, 12 Ağustos'taki seçimde bir kez daha başkanlığa seçilmişti. O tarihten beri ikinci dönemini geçiren Sepil, ani bir kararla görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Sepil'in istifa sebebi henüz bilinmiyor. Kulüpler Birliği ise yakın zamanda toplanıp yeni başkanını seçecek.
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