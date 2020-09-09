Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.

5 Kasım 2019'dan beri görevde olan Mehmet Sepil, 12 Ağustos'taki seçimde bir kez daha başkanlığa seçilmişti. O tarihten beri ikinci dönemini geçiren Sepil, ani bir kararla görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Sepil'in istifa sebebi henüz bilinmiyor. Kulüpler Birliği ise yakın zamanda toplanıp yeni başkanını seçecek.