Futbol Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Futbol

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sepil, "Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer" dedi. Sepil, başkanlıktan ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 16:09 Son Güncelleme:
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevini bıraktı. Sepil, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakacağını daha önce de açıkladığını hatırlattı.

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Temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydeden Sepil, "Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer" dedi.

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