CHP’de hareketliliğe neden olan iddia, İnternethaber sitesinde yayınlandı. Haberdeki iddiaya göre olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sularında İnce’nin Ankara’daki ofisinde yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu’nun Muharrem İnce’ye kafa attığı ve İnce’nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü. Haberde, Kesimoğlu’nun, ofisten ayrılırken İnce’yi darp ettiği, İnce’nin burnunun kanadığı, ancak olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği belirtildi. Haber sitesi, İnce’nin tıbbi müdahale için ofisine doktor çağrıldığını da ileri sürdü. Habere göre bu gerilimden önceki toplantıda eski Yalova Valisi Yusuf Erbay da bulunuyordu.

İnternethaber sitesi yetkilileri, bu duyum üzerine İnce’ye ulaşmaya çalıştıklarını, ancak kendisinin telefona çıkmayıp WhatsApp üzerinden “Dedikoduyu duydum” notuyla fotoğrafını gönderdiğini açıkladı. İnce’nin fotoğrafını gülücük emojisiyle paylaştığı vurgulandı. Kesimoğlu ise iddiayla ilgili dün akşama kadar sessizliğini korudu.

İnce'ye destek olmuştu

Mehmet Kesimoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiminde CHP listesinden aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız aday olmuş ve yeniden seçilmişti. Kesimoğlu, genel başkanlık yarışında İnce’ye destek verdiği için aday gösterilmediğini söylemişti.



