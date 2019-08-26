Mehmet Topal Türkiye'de kalmaya karar verdi Transfer sezonu bitmeye yaklaşırken bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın Türkiye'de bir takıma mı gideceği yoksa Avrupa'ya mı transfer olacağı belirsizliğini koruyordu. Tecrübeli oyuncu kararını verdi ve Başakşehir'le yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.