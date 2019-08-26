  • Haberler
  • Spor
  • Mehmet Topal Türkiye'de kalmaya karar verdi

Mehmet Topal Türkiye'de kalmaya karar verdi

Transfer sezonu bitmeye yaklaşırken bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın Türkiye'de bir takıma mı gideceği yoksa Avrupa'ya mı transfer olacağı belirsizliğini koruyordu. Tecrübeli oyuncu kararını verdi ve Başakşehir'le yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
A A
Mehmet Topal Türkiye'de kalmaya karar verdi

DHA'nın haberine göre; Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...