Mehmet Topal Türkiye'de kalmaya karar verdi
Transfer sezonu bitmeye yaklaşırken bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın Türkiye'de bir takıma mı gideceği yoksa Avrupa'ya mı transfer olacağı belirsizliğini koruyordu. Tecrübeli oyuncu kararını verdi ve Başakşehir'le yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
DHA'nın haberine göre; Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.