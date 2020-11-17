Magazin Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile aynı projede

Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile aynı projede

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Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile aynı projede

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude Yalçınkaya ile sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

17 Kasım 2020, Salı 17:40 Son Güncelleme:
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Sevilen yarışma 'MasterChef Türkiye'nin üç şefinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'in kızı da son dönemde oldukça popüler. Çektiği videolarla fenomen haline gelen Mehmet Şef'in 17 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya'nın, Instagram'da 80 bin takipçisi var.

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'Aşkımla, şahane bir projede...'

Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte bir pozunu paylaştı. Mehmet Şef'in, "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir pazar günü çekimlerden" notunu düştüğü kare yaklaşık 100 bin beğeni aldı.


https://www.instagram.com/p/CHnTo2-JNsi/


İşte babası Mehmet Yalçınkaya ile aynı projede yer alacak olan Sude Yalçınkaya...


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