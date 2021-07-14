TRT'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eğitimini, kamu yönetimi üzerine aldı. 2020 yılında profesör olan Mehmet Zahid Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, sosyal medya-siyaset ilişkisi ve kamu politikası üzerine çalışmalar yürüttü. İşte, TRT'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın kariyeri…

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda 2005 yılında yüksek lisansını, 2009 yılında da doktora eğitimini tamamladı.

Mehmet Zahid Sobacı, 2013 yılında doçent, 2020 yılında ise profesör oldu. Uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, sosyal medya-siyaset ilişkisi ve kamu politikası üzerine çalışmalar yürüttü.

"Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "İdari Reform ve Politika Transferi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" ve "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" isimli kitapları bulunan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

Mehmet Zahid Sobacı, 2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülü aldı. 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalarda bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Zahid Sobacı, 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.