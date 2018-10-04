Mehmetçiğin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı

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TSK’nın, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Bir kedinin, askerlerin avcundan süt içerken görüntülendiği fotoğraf, kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı

04 Ekim 2018, Perşembe 12:59 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 17:24
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından özel günlere ilişkin zaman zaman paylaşımlarda bulunan TSK, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü unutmadı.

Hayvanları Koruma Günü paylaşımı, büyük beğeni topladı. Twitter hesabından yapılan ve askerlerin avuçlarında bir kediye süt verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yüzlerce kez paylaşıldı.

AA

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